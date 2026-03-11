McQueen Maglia Cut Out | Lana stretch vestibilità e stile

La maglia McQueen con dettagli cut out è realizzata in lana stretch, offrendo una vestibilità aderente e comoda. È un capo che combina stile e praticità, pensato per chi cerca un look moderno senza rinunciare alla qualità dei materiali. Questo articolo, che include link di affiliazione, può generare una commissione per chi gestisce il sito senza aumentare i costi per gli acquirenti.

Il tocco di Alexander: lana stretch e il dettaglio cut out. Questa maglia rappresenta un punto d'incontro tra la tradizione sartoriale britannica e l'audacia estetica che ha definito la carriera del designer. Il tessuto scelto è una lana stretch a costine verticali, una scelta che bilancia la morbidezza della fibra naturale con la necessità di una vestibilità aderente e dinamica. La presenza dell'elastan garantisce che il capo segua le curve del corpo senza vincolare i movimenti, offrendo quel comfort tecnico che contraddistingue la moda contemporanea di alto livello.