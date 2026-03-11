Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Seta e trasparenze: l’analisi tattile del tessuto Ramael. L’esame tecnico inizia dalla natura intrinseca del materiale principale, identificato come seta di tonalità terracotta. Questo tessuto naturale offre una trama visibile che non è solo un dettaglio estetico, ma una caratteristica strutturale che definisce la qualità del capo. Al tatto, la superficie trasmette quella morbidezza specifica delle fibre proteiche, conferendo al modello un’eleganza che si distingue per essere chic senza scadere nel troppo formale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ramael Maglia Cut Out: Seta, trasparenze e stile terracotta

