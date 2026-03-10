Pantalone Andre?damo Cut Out | stile e vestibilità

Il pantalone Andre’damo Cut Out combina un design moderno con una vestibilità confortevole, pensato per chi cerca un capo versatile e di tendenza. È stato realizzato con materiali che garantiscono durata e comfort, e presenta dettagli cut out che conferiscono un tocco distintivo. Il prodotto è disponibile in diverse taglie e colori, offrendo opzioni per vari stili e preferenze.

L'elemento distintivo di questo capo risiede nell'audace interpretazione del concetto "cut out", che qui non si limita a semplici aperture, ma si manifesta attraverso una serie di fori ovali disposti lungo i fianchi. Questa scelta progettuale rompe la monotonia tipica dei pantaloni in maglia stretch, trasformando un articolo di base in una dichiarazione di stile contemporanea.