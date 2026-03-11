McQueen Angled | Occhiali da sole acetato eredità e stile

Un nuovo modello di occhiali da sole chiamato McQueen Angled è stato presentato, realizzato in acetato e caratterizzato da un design angolare. La collezione si distingue per la sua forma netta e il materiale di alta qualità. L’azienda produttrice sottolinea come il modello rifletta un mix di tradizione e stile contemporaneo. L'articolo include anche una nota di trasparenza riguardo ai link di affiliazione.

Dall'atelier di Londra: il peso dell'acetato e il design 'Angled'. L'analisi del modello McQueen Angled inizia necessariamente con la scelta del materiale, un acetato nero lucido che definisce immediatamente l'estetica del prodotto. L'acetato non è solo un materiale funzionale per le montature, ma rappresenta uno standard di qualità nel settore degli accessori di lusso, noto per la sua capacità di mantenere una finitura brillante e una struttura solida senza essere eccessivamente pesante.