Macron e gli occhiali da sole | Ho un problema all’occhio
Durante il vertice a Parigi sulla Nuova Caledonia, il presidente francese Emmanuel Macron è stato visto con gli occhiali da sole, suscitando curiosità. In un’occasione pubblica, Macron ha riferito di avere un problema all’occhio, motivo per cui ha scelto di indossarli. La sua presenza con gli occhiali ha attirato l’attenzione, ma il suo intervento si è concentrato sulle questioni strategiche e diplomatiche legate al futuro della regione.
(Adnkronos) – Emmanuel Macron con gli occhiali da sole. Il presidente francese si presenta così al vertice a Parigi per il futuro discutere il futuro della Nuova Caledonia. Macron è alle prese con un problema all'occhio destro, come apparso evidente nelle precedenti apparizioni pubbliche. "Mi scuso per questi occhiali, ma sono costretto a portarli per un lieve problema. Quindi, dovrete sopportarmi così.", le parole di Macron. Un paio di giorni fa, il presidente si è recato alla alla base militare di Istres, nel sud della Francia, e lì ha tenuto un discorso alle forze armate. Macron si è presentato sul podio con l'occhio destro gonfio e iniettato di sangue: "Vi prego di scusare l'aspetto sgradevole del mio occhio. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
