WWE | Natalya tradisce Maxxine Dupri e le costa il titolo a Raw

Durante l'ultimo episodio di Raw, Natalya ha tradito l’allieva Maxxine Dupri, causando la sua sconfitta nel match titolato contro Becky Lynch. Dopo la campana, Natalya ha attaccato brutalmente Maxxine, compromettendo le speranze di quest’ultima di conquistare il titolo. Questo evento segna un momento importante nello sviluppo delle storyline della WWE e ha suscitato molte discussioni tra i fan.

Natalya ha voltato le spalle alla sua allieva Maxxine Dupri durante Raw, costringendola a perdere il match titolato contro Becky Lynch e attaccandola brutalmente dopo la campana. Il tradimento durante il match per il titolo. La puntata di Raw da Belfast ha visto Maxxine Dupri affrontare Becky Lynch per il Women’s Intercontinental Championship in un rematch dopo che la Man aveva riconquistato la cintura nella puntata del 5 gennaio. Prima del match, Natalya era apparsa nel backstage offrendosi di accompagnare la sua ex allieva al ring per assicurarsi che tutto si svolgesse in modo regolare. Il match è stato combattuto, con Dupri che ha mostrato tutto il suo arsenale offensivo: dalla cannonball dall’apron alla leg drop, fino ai ripetuti tentativi di ankle lock. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

