Durante l’episodio di Raw trasmesso dal Barclays Center di Brooklyn, Becky Lynch ha conquistato nuovamente il titolo di WWE Women’s Intercontinental Champion, sconfiggendo Maxxine Dupri. La vittoria segna il ritorno della wrestler irlandese al vertice di questa categoria, interrompendo il percorso di Dupri e confermando la sua posizione tra le protagoniste della divisione femminile.

Becky Lynch è la nuova WWE Women’s Intercontinental Champion dopo aver sconfitto Maxxine Dupri nell’episodio di Raw andato in onda nella notte dal Barclays Center di Brooklyn. Con questa vittoria, la veterana irlandese entra nella storia come prima wrestler a vincere questo titolo per due volte. Il match tra Becky Lynch e Maxxine Dupri. Lynch, che indossava un outfit ispirato alla nuova serie Star Trek: Starfleet Academy in cui recita (in uscita il 15 gennaio su Paramount+ ), ha impostato il match sui suoi soliti giochi mentali da heel. La sfidante ha provato a sopraffare la campionessa con prese e lavoro agli angoli, ma Dupri ha risposto con una Thesz Press e una serie di forearm che hanno riequilibrato le sorti dell’incontro. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Già finito il sogno di Maxxine Dupri, Becky Lynch riconquista il titolo a Raw

Leggi anche: WWE: Maxxine Dupri vicinissima al sogno, ma Becky Lynch resta campionessa

Leggi anche: WWE: Becky Lynch torna a Raw e attacca Maxxine Dupri, ma la campionessa la fa cedere alla Ankle Lock

