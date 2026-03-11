Blitz alla baraccopoli di via Sammartini allontanate 41 persone | Finalmente lo sgombero

Nella mattinata di oggi, agenti delle forze dell’ordine hanno effettuato uno sgombero alla baraccopoli di via Sammartini a Milano, portando all’allontanamento di 41 persone. Durante l’operazione, alcune baracche erano fissate con chiodi al muro perimetrale di un edificio adiacente, che ospita la Biblioteca di Morando di Cineteca Milano. L’intervento si è concluso con il trasferimento dei presenti.

Milano, 10 marzo 2026 – Alcune baracche erano fissate coi chiodi al muro perimetrale dello stabile che ospita la Biblioteca di Morando di Cineteca Milano. Altre si componevano di assi di legno, tende da campeggio e coperte ammassate per tamponare alla meglio gli spifferi gelidi dell'inverno. Una sorta di accampamento con una ventina di casupole e giacigli di fortuna, da anni ricovero per alcune decine di migranti, quasi tutti provenienti da Nord e Centrafrica. Alle 8 di ieri, trenta agenti della polizia locale, guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, si sono presentati ai giardini della Piccola goccia di via Sammartini per smantellare la mini favela e ripulire l'area verde che porta alla sponda di via Tofane del Naviglio Martesana.