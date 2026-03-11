Mafia sequestrati beni per oltre 10 milioni di euro al clan Santapaola-Ercolano

A pochi giorni dalla morte del boss Nitto Santapaola, le forze di polizia hanno sequestrato beni per oltre 10 milioni di euro al clan Santapaola-Ercolano. L'operazione è stata condotta dal Comando Provinciale dei Finanzieri, che ha confiscato proprietà e patrimoni riconducibili all'organizzazione criminale. L'intervento si inserisce in un più ampio sforzo di contrasto alle attività illecite dei gruppi mafiosi.

A pochi giorni dalla morte del boss Nitto Santapaola, i Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno dato esecuzione, nella provincia etnea e in quella di Arezzo, a un provvedimento del Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione – che dispone il sequestro antimafia dei beni riconducibili a Carmelo Salemi, classe 1969, detto "U Ciuraru", ritenuto elemento di spicco della famiglia Santapaola-Ercolano nel quartiere Picanello, e a Giovanni Fabrizio Papa, imprenditore edile organicamente asservito agli interessi del sodalizio criminale. Il valore complessivo dei beni sottoposti a sequestro supera i 10,8 milioni di euro e comprende le quote delle società Fabri Immobiliare S.