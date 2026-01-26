La Sir Perugia è senza freni E vincono anche i tifosi

La Sir Perugia si impone con autorità nel match contro Susa Scaì, conquistando la vittoria in quattro set. La squadra dimostra solidità e determinazione, supportata anche dai tifosi che riempiono gli spalti. Con prestazioni individuali di rilievo e una gestione efficace del gioco, i biancorossi confermano il loro ruolo di protagonisti nel campionato.

SIR SUSA SCAI 3 ITAS TRENTINO 1 (11-25, 25-23, 25-15, 25-18) Ben Tara 24, Semeniuk 12, Plotnytskyi 8, Loser 10, Solé 7, Giannelli 2, Colaci (L1), Ishikawa 1, Russo, Dzavoronok. N.E. – Crosato, Cvanciger, Argilagos, Gaggini (L2). All. Angelo Lorenzetti.. TRENTO: Faure 19, Bristot 19, Ramòn 6, Bartha 8, Resende Gualberto 8, Sbertoli 2, Laurenzano (L1), Garcia 2, Giani, Pesaresi, Acquarone. N.E. – Torwie, Sandu, Boschini (L2). All. Marcelo Mendez.. Arbitri: Marco Zavater (RM) e Vincenzo Carcione (RM). SIR (b.s. 14, v. 6, muri 8, errori 2). ITAS (b.s. 16, v. 5, muri 14, errori 6). Ancora un autentico spot per la pallavolo con il palasport di Pian di Massiano tutto esaurito (cinquemila spettatori) e ancora una vittoria per la Sir Susa Scai Perugia che non si ferma più. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Sir Perugia, è una partita di fuoco. Sfida ai campioni della Itas TrentinoVolley Superlega, la capolista oggi gioca alle ore 18 (in diretta su Rai Sport) al PalaBarton. Recuperano Roberto Russo e lo schiacciatore ceco Donovan Dzavoronok. Sono 58 i precedenti . lanazione.it

Sir Susa Scai, da Trento a Trento: ecco come è arrivata la svolta in Superlegadi Carlo Forciniti E’ il 23 novembre 2025. La Sir Susa Scai reduce dal primo ko interno della stagione maturato contro Verona, cerca un pronto riscatto a Trento. Contro l’Itas. In un match tra due sup ... umbria24.it

