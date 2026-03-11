Maternità L’opera d’arte di Vaccarezza

Si chiama " Maternità ", il manifesto che l’artista viareggino Giancarlo Vaccarezza (nella foto) ha realizzato per raccontare il bicentenario della Misericordia che festeggia due secoli di impegno. Un anno importante che inizierà sabato con la riapertura della Chiesa della Misericordia: alle 17.30 don Steven partirà dalla parrocchia di Sant’Andrea con il messale, simbolo del culto che si rinnova, che sarà posto sull’altare della chiesa dove alle 18 sarà celebrata la Messa dall’arcivescovo Paolo Giulietti. Il manifesto si intitola " Maternità " e rappresenta l’immagine di una madre con il bambino. Quale esperienza ha vissuto nel realizzare il manifesto? "Mi ha contattato da Mauro Pardini (responsabile del camposanto della Misericordia, Ndr) e ho accettato la sfida. 🔗 Leggi su Lanazione.it

