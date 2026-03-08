L’Accademia d’Arte Lirica di Osimo presenta Donne all’opera
Si intitola ‘Donne all’opera’ il concerto che l’ Accademia d’Arte Lirica di Osimo propone in occasione della giornata dedicata al cosiddetto ‘gentil sesso’. Questo pomeriggio, alle ore 18, nel suggestivo ambiente delle cantine dell’ex convento delle Clarisse a Belvedere Ostrense, la Festa della Donna sarà celebrata con un programma imperniato sui personaggi femminili protagonisti di tanti capolavori dell’ opera lirica, personaggi che vivono un caleidoscopio di sentimenti spesso contrastanti: l’amore, la passione, l’astuzia, la gelosia, la vendetta, la ribellione, il sacrificio, il riscatto. Si tratta di figure femminili che in molti casi precorrono i tempi moderni, diventando archetipi, icone, simboli e punti di riferimento anche per le generazioni a venire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
“A tutti, se vuole, la donna la fa" con l'Accademia d’Arte lirica di OsimoOSIMO – L’Accademia d’Arte Lirica propone un concerto dedicato alla donna al Teatro La Nuova Fenice di Osimo, domenica 1 marzo alle ore 18.
L’Accademia d’arte lirica firma "Ritratti di donna"Oggi alle 21 nuovo appuntamento con la stagione sinfonica " Musicattraverso " della Form.
Aggiornamenti e notizie su Arte Lirica di.
Temi più discussi: L’Accademia d’Arte Lirica di Osimo presenta Donne all’opera; A tutti, se vuole, la donna la fa con l'Accademia d’Arte lirica di Osimo; Belvedere Ostrense: Donne all’Opera, concerto dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo per celebrare l’8 Marzo; Donne all’opera: concerto dell’Accademia d’Arte Lirica a Belvedere Ostrense.
L’Accademia d’Arte Lirica di Osimo presenta Donne all’operaSi intitola ‘Donne all’opera’ il concerto che l’Accademia d’Arte Lirica di Osimo propone in occasione della giornata dedicata al ... msn.com
A tutti, se vuole, la donna la fa con l'Accademia d’Arte lirica di OsimoOSIMO – L’Accademia d’Arte Lirica propone un concerto dedicato alla donna al Teatro La Nuova Fenice di Osimo, domenica 1 marzo alle ore 18. Il titolo A tutti, se vuole, la donna la fa riprende due v ... anconatoday.it
Venerdì 6 marzo, alle ore 21:00, il Teatro Lauro Rossi di Macerata ospita il concerto "Ritratti di Donna", inserito nella rassegna Gli ospiti della FORM, che conferma la collaborazione dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana con l’Accademia d’Arte Lirica di Osim facebook