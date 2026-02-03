Andrea Sapienza, fotografo specializzato in momenti di emozione durante le nozze, ha vinto il premio nazionale Wedding Awards 2025. La sua capacità di catturare l’amore ha portato a questo riconoscimento importante nel mondo del matrimonio.

Andrea Sapienza, fotografo specializzato nel catturare momenti emotivi delle nozze, ha ricevuto il prestigioso premio nazionale Wedding Awards 2025, assegnato dal portale Matrimonio.com. L’evento, che si tiene ormai da tredici edizioni consecutive, premia professionisti del settore nuziale sulla base delle recensioni dei clienti. Per ottenere il riconoscimento, era richiesto un minimo di nove recensioni con una media di almeno 4,75 su cinque, rilasciate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025. Andrea ha ottenuto il premio nella categoria Fotografia, distinto per la capacità di raccontare storie d’amore attraverso l’immagine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Premio nazionale per l'opera di Andrea: l'amore come immagine d'arte

Approfondimenti su Andrea Sapienza

Il Premio Nazionale Andrea Purgatori, alla sua prima edizione, si è concluso con la proclamazione dei vincitori.

