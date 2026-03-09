Catania grande delusione al Massimino | solo 0-0 contro la Casertana

Al Massimino il Catania e la Casertana chiudono la partita con un pareggio a reti inviolate, senza reti segnate. La gara si gioca alla trentunesima giornata del Girone C di Serie C e termina con un risultato che lascia i tifosi senza gol e senza vittorie. La partita si svolge davanti a un pubblico che assiste a un incontro senza emozioni decisive.

Il risultato è una classifica che non consente più voli pindarici. Piuttosto che guardare avanti, il Catania è costretto a voltarsi indietro Serata amara allo Stadio Angelo Massimino per il Catania, che non va oltre uno 0-0 contro la Casertana nella trentunesima giornata del Girone C di Serie C. Un pareggio che lascia più ombre che luci per i rossazzurri, incapaci di trasformare la supremazia territoriale in qualcosa di concreto sotto porta. Se da un lato la porta difesa da Dini resta inviolata, segnale comunque di una certa solidità difensiva, dall'altro è l'attacco a lanciare segnali poco incoraggianti. Il Catania costruisce, ci prova, ma si inceppa puntualmente negli ultimi metri: meccanismi offensivi che sembrano arrugginiti proprio nel momento in cui la stagione entra nella sua fase più delicata.