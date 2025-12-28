Le temperature rigide che si registrano in Toscana nelle ultime ore, con minime fino a -6°, indicano un deciso peggioramento delle condizioni climatiche. Il rischio di gelate si estende a diverse zone della regione, preludio a un Capodanno caratterizzato da temperature molto basse. È importante adottare le precauzioni necessarie per affrontare queste giornate di freddo intenso, che si preannunciano come una delle più fredde della stagione.

Firenze, 28 dicembre 2025 – Una domenica mattina bella fredda in Toscana, ma è solo l’antipasto per giornate di gelo (e gelate). Questa mattina, 28 dicembre, i picchi delle temperature minime sono stati raggiunti a quote collinari. Una vera e propria inversione termica: in montagna non si è scesi sotto i 4-5 gradi sulla vetta dell’ Amiata o al Passo Radici in Garfagnana, non si è andati sottozero nemmeno all’ Abetone (solo alla stazione Croce Arcana un timido -0,6°). Nulla al confronto dei meno 6,6° di Palazzo del Pero (Arezzo), a 400 metri di altitudine, o i meno 4 gradi di Borgo San Lorenzo in Mugello e Ortignano Raggiolo (Arezzo), Terranuova Bracciolini (Arezzo) e Camporgiano (Lucca); tutte località fra i 200 e i 400 metri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ma che freddo fa… Risveglio fino a -6°, arriva il rischio gelate. E sarà un Capodanno polare

Leggi anche: Arriva un vortice dall'Artico a Capodanno: freddo intenso e gelate anche a Novara

Leggi anche: Freddo polare fino a quando? Tornerà la neve? Le previsioni meteo. In Lombardia sole (ma che gelo)

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Freddo risveglio anche sulla riviera, raggiunti i -1 gradi alle porte di Rimini. Lidia Farinella da Rimini - facebook.com facebook