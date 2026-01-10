Gelate in arrivo a quote di pianura | allerta meteo per ghiaccio

La Protezione civile ha emesso un'allerta meteo gialla valida fino alla mezzanotte del 12 gennaio 2026, segnalando il rischio di ghiaccio a causa di temperature in calo. Si prevedono gelate diffuse anche in zone di pianura, con possibili effetti sulla viabilità e sulle attività quotidiane. È importante prestare attenzione alle condizioni del terreno e adottare le necessarie precauzioni per evitare incidenti.

La Protezione civile ha diramato l'allerta meteo di colore giallo, fino alla mezzanotte del 12 gennaio 2026, per il rischio ghiaccio a causa della sensibile diminuzione delle temperature, con possibilità di gelate diffuse notturne fino a bassa quota. Fenomeni che si presenteranno nella giornata.

Freddo e neve a bassa quota, maltempo in arrivo: le previsioni meteo del weekend - Il weekend di sabato 10 e domenica 11 gennaio sarà segnato da freddo intenso e neve a bassa quota sull’Italia. fanpage.it

NEVE IN PIANURA, FIOCCHI ANCHE IN CITTA’. ATTENZIONE ALLE GELATE - Da questa mattina presto i fiocchi hanno iniziato a cadere in tutta la pianura, anche se in maniera lieve e discontinua. tvqui.it

Allerta Neve e Venti Forti – Previsioni Meteo 7 Gennaio

*GARBINO IN ARRIVO DOMANI - MA NON PER TUTTI* Buon pranzo a tutti! Dopo le gelate del mattino le temperature sono progressivamente salite sopra lo zero anche se la neve resiste agevolmente… Da stasera/notte con l’avvicinamento di una perturbazi - facebook.com facebook

Meteo, in Italia ondata di gelo: neve in arrivo, allerta in 5 regioni. Il meteorologo: «Pochi precedenti in questo secolo» x.com

