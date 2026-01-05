Immagineer ha annunciato l’arrivo di un nuovo contenuto dedicato a Persona 5 Royal in Fit Boxing 3 -Your??????????-, il gioco di fitness per Nintendo Switch. L’aggiornamento offrirà ai giocatori l’opportunità di integrare elementi del celebre RPG nel loro allenamento quotidiano, arricchendo l’esperienza con contenuti a tempo limitato. Questa collaborazione rappresenta un’interessante novità per gli appassionati di entrambi i mondi.

Immagineer ha annunciato un nuovo contenuto dedicato a Persona 5 Royal in Fit Boxing 3 -Your??????????-, il popolare gioco fitness per Nintendo Switch. A partire dall’ 8 gennaio 2026, il titolo riceverà un pacchetto musicale a tema Persona 5 Royal, accompagnato da un evento a tempo e materiale cosmetic. La conferma arriva dal profilo ufficiale Fit Boxing Info su XTwitter, tramite un post in cui si annuncia la disponibilità del pacchetto musicale e di un evento celebrativo legato alle canzoni iconiche di Persona 5 Royal. La collaborazione prevede brani reinterpretati per accompagnare gli allenamenti, oltre a contenuti cosmetici ispirati ai personaggi della serie e attività speciali per gli utenti del titolo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Fit Boxing 3 annunciata collaborazione con Persona 5 Royal e evento a tempo

Leggi anche: Fitness Boxing: Persona 5 è stato annunciato con un teaser?

Leggi anche: Fitness Boxing strizza l’occhio a Persona 5 con un Teaser

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Fitness Boxing 3, annunciata una collaborazione con Persona 5 Royal.

Atlus e Imagineer hanno annunciato in maniera ufficiale la particolare collaborazione Persona 5 Royal x Fitness Boxing 3, che introduce alcuni contenuti a tema molto particolari. - facebook.com facebook