Cosa ci aspetta in Warhammer 40K | Dawn of War IV?

Preparati a immergerti in un nuovo capitolo epico di Warhammer 40K: Dawn of War IV. Con grafica mozzafiato, strategie innovative e battaglie senza precedenti, il gioco promette di ridefinire l’esperienza degli appassionati. Un universo oscuro e affascinante ti attende, pronto a mettere alla prova le tue capacità di comandante. Scopri cosa riserva il futuro di questo atteso nuovo capitolo della saga.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV è uno dei titoli più attesi dagli appassionati dell’universo di Warhammer 40K e degli strategici in tempo reale. Annunciato ufficialmente nella Gamescom Opening Night Live 2025, il gioco è sviluppato da KING Art Games e pubblicato da Deep Silver con uscita prevista per PC nel 2026. Ritorno alle Origini. Dawn of War 3 by Petur Arnoon La nascita di Dawn of War IV ha una storia curiosa: un progetto venuto alla luce quasi “per caso” quando Games Workshop, visto il lavoro di KING Art su altri strategici, chiese allo studio come avrebbe realizzato un nuovo Dawn of War. 🔗 Leggi su Screenworld.it

