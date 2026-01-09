Il grande teatro di Lido Adriano guarda alla Cina

Il Grande Teatro di Lido Adriano si prepara alla quarta edizione di teatro comunitario, con un focus sulla cultura cinese. Quest’anno sarà rappresentato ‘Il viaggio in Occidente’, uno dei capolavori della letteratura classica cinese del XVI secolo. L’evento offre un’occasione per approfondire i legami culturali tra Italia e Cina attraverso una produzione teatrale che valorizza il patrimonio storico e letterario orientale.

Il Grande Teatro di Lido Adriano ancora una volta guarda a Oriente, alla Cina. La quarta edizione di teatro comunitario metterà in scena ' Il viaggio in Occidente ', uno dei quattro grandi romanzi classici della letteratura cinese, del XVI secolo. Quest'opera epica narra il viaggio del monaco buddhista Xuánzàng verso l'India alla ricerca delle sacre scritture, accompagnato da quattro discepoli straordinari, tra cui il Re Scimmia Sun Wukong. Un racconto di avventura, spiritualità e trasformazione che ha attraversato i secoli influenzando profondamente la cultura asiatica e mondiale, ispirando tante opere letterarie, teatrali, cinematografiche e televisive.

