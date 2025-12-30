Scacco matto ma è al museo

Concentrazione, abilità logica, pazienza. Il gioco degli scacchi è una vera ginnastica per la mente. L’associazione sportiva dilettantistica " Circolo Pratese degli scacchi " nell’ambito dei laboratori "Giocare, esplorare, conoscere" organizzati dal museo dell’Opera del Duomo propone l’attività per famiglie " Scacco matto al museo ". L’appuntamento è per domenica 18 gennaio alle 15.30 al museo dell’Opera del Duomo. Un’occasione divertente per avvicinarsi al gioco degli scacchi, sotto la guida di esperti, insieme a tutta la famiglia. I laboratori per famiglie hanno un costo di 5 euro a partecipante, comprensivo di biglietto d’ingresso e attività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

