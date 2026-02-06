Blitz in terra scaligera | scacco matto al pusher dei padovani

Questa mattina le forze dell’ordine hanno effettuato un’operazione a Verona che ha portato all’arresto di un pusher attivo nella zona. Da tempo si sospettava che molti assuntori della bassa padovana si rifornissero nella provincia scaligera. Il blitz ha concluso una lunga indagine, e ora gli investigatori stanno continuando a raccogliere elementi per smantellare l’intera rete di spaccio.

Da tempo c'era il sentore che numerosi assuntori della bassa padovana andassero a rifornirsi di droga nella vicina provincia di Verona. E' così stato organizzato un servizio che ha dato gli esiti sperati. Ieri 5 febbraio a Minerbe nella provincia scaligera i carabinieri del Nucleo Operativo e.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su Blitz Verona Scacco matto alla Juve: blitz improvviso, salta il grande colpo a zero Nel mondo del calciomercato, imprevisti e sorprese sono sempre dietro l’angolo. Scacco matto ma è al museo La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Blitz Verona Argomenti discussi: Blitz in terra scaligera: scacco matto al pusher dei padovani. LaPresse. . Blitz a Scampia, Gratteri: "Camorra di serie A, ma non è terra persa". Operazione congiunta di Polizia e Carabinieri contro il clan Raia: 15 arresti e sequestro di droga e denaro. Il Procuratore di Napoli Nicola Gratteri lancia un messaggio chiaro in c facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.