Blitz in terra scaligera | scacco matto al pusher dei padovani

Questa mattina le forze dell’ordine hanno effettuato un’operazione a Verona che ha portato all’arresto di un pusher attivo nella zona. Da tempo si sospettava che molti assuntori della bassa padovana si rifornissero nella provincia scaligera. Il blitz ha concluso una lunga indagine, e ora gli investigatori stanno continuando a raccogliere elementi per smantellare l’intera rete di spaccio.

Da tempo c'era il sentore che numerosi assuntori della bassa padovana andassero a rifornirsi di droga nella vicina provincia di Verona. E' così stato organizzato un servizio che ha dato gli esiti sperati. Ieri 5 febbraio a Minerbe nella provincia scaligera i carabinieri del Nucleo Operativo e.🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

