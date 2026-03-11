Oggi a Loro Piceno si festeggia il centesimo compleanno di Maria Carradori, una residente della comunità. La città si prepara a celebrare questo importante traguardo, con amici e familiari che si riuniscono per rendere omaggio a questa donna. La ricorrenza di oggi segna un momento speciale per la comunità locale, che si appresta a rendere omaggio alla lunga vita di Maria.

La comunità di Loro Piceno si prepara a celebrare un traguardo straordinario: Maria Carradori compie cent’anni oggi, 11 marzo 2026. Circondata dalla famiglia e dai vicini, la centenaria rappresenta un pilastro vivente della storia locale. In questo giorno speciale, il piccolo borgo maceratese non sta solo festeggiando una data anagrafica, ma onorando una vita intera trascorsa nel segno del lavoro e del sacrificio. La donna ha attraversato decenni di cambiamenti storici, mantenendo intatta la sua forza d’animo e la generosità che l’hanno resa punto di riferimento per tutti. Un secolo di resilienza nel cuore dell’entroterra. Loro Piceno accoglie con orgoglio questa nuova centenaria, vedendola come una custode preziosa della memoria collettiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maria Carradori: 100 anni di resilienza a Loro Piceno

