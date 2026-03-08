Nottingham in crisi Lucca verso il ritorno a Napoli | la notizia è confermata

Nottingham è in difficoltà, mentre Lorenzo Lucca si prepara a tornare a Napoli. Arrivato in Premier League a gennaio, l’attaccante ha incontrato numerose sfide con la maglia del Napoli e ora fatica anche in Inghilterra. La situazione di Nottingham è complicata e il trasferimento di Lucca verso Napoli sembra ormai imminente. La situazione è stata ufficialmente confermata.

Arrivato in Premier League nel mese di gennaio, dopo tante difficoltà con la maglia del Napoli, Lorenzo Lucca sta facendo fatica anche in Inghilterra. Un solo gol realizzato con il Nottingham Forest, poi il nulla. C'è da dire, però, che tutta la squadra non sta andando nella direzione giusta. Lucca-Nottingham verso l'addio: la situazione. La formazione di Vitor Pereira sta lottando per la salvezza in campionato mentre, in Europa League, se la vedrà con il Midtjylland agli ottavi di finale. La situazione è complicata, come dimostrato dal possibile addio a fine stagione del direttore sportivo del club. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Nottingham vorrebbe sollevare Edu Gaspar dall'incarico.