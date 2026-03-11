Marghera | 37 posti azzerati l’AI sostituisce tutti

A Marghera sono stati eliminati 37 posti di lavoro presso una sede locale, con l’introduzione di intelligenza artificiale che ha sostituito tutte le posizioni precedentemente occupate. La decisione riguarda un’azienda del settore tecnologico e rappresenta un cambiamento significativo nel modo in cui vengono gestite le risorse umane in quella realtà. La modifica si è verificata senza coinvolgimento diretto dei lavoratori interessati.

L'annullamento di 37 posti di lavoro presso la sede di Marghera segna un punto di non ritorno nella gestione delle risorse umane nel settore tecnologico italiano. InvestCloud, società operante a Venezia, ha avviato le procedure per sostituire l'intera forza lavoro con sistemi di intelligenza artificiale. La decisione riflette una strategia aziendale che privilegia i centri di eccellenza globali rispetto alle strutture locali autonome. La scelta di eliminare completamente il personale umano in favore di algoritmi avanzati trasforma radicalmente il tessuto occupazionale locale. Non si tratta di una semplice ottimizzazione, ma di una sostituzione integrale dei ruoli ricoperti dai dipendenti attuali.