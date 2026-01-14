Dal processo a Marco Cappato a quello ad Alessia Pifferi chi è il giudice Ilio Mannucci Pacini che ha assolto Chiara Ferragni

Ilio Mannucci Pacini è un giudice con una lunga esperienza nei processi di rilievo, sia dal punto di vista giuridico che mediatico. Ha presieduto numerose cause di grande attenzione pubblica e ha contribuito a definire importanti orientamenti giudiziari. Recentemente, è stato il giudice che ha assolto Chiara Ferragni, dimostrando competenza e imparzialità in un procedimento complesso e mediaticamente rilevante.

Un magistrato esperto con un curriculum denso di processi importantissimi giuridicamente, ma anche mediaticamente. Il nome del giudice Ilio Mannucci Pacini – che ha emesso la sentenza per Chiara Ferragni – è ormai legato a quella alla cronaca giudiziaria che negli ultimi decenni ha visto alternarsi scandali finanziari, processi di grande impatto sociale e vicende giudiziarie che hanno acceso il dibattito pubblico. Magistrato noto per la scrupolosità, la fermezza e una chiarezza espositiva che raramente lascia spazio a equivoci, Mannucci Pacini ha gestito casi complessi che hanno segnato la storia recente della città e della giustizia italiana.

