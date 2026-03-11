Marcianise via libera allo svuotamento del sito di Santa Veneranda | intervento da 8 milioni

A Marcianise, è stato approvato ufficialmente il progetto di svuotamento del sito di Santa Veneranda, dove si trovano i depositi di rifiuti solidi urbani. L’intervento, che prevede un investimento di 8 milioni di euro, rappresenta una fase importante nell’iter di gestione e rimozione dei materiali accumulati nel sito. L’operazione sarà avviata a breve, con l’obiettivo di procedere allo smaltimento.

Tempo di lettura: 2 minuti Compie un passo decisivo l'iter per lo svuotamento del sito di stoccaggio di rifiuti solidi urbani (RSU) in località Santa Veneranda, nel territorio del Comune di Marcianise. Con l'approvazione dello schema di Accordo di Programma tra Regione Campania, Provincia di Caserta e Comune di Marcianise vengono definiti i rapporti istituzionali e operativi per dare attuazione a un intervento considerato strategico per il territorio. Il provvedimento è stato adottato con atto monocratico del presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano. L'operazione, dal valore complessivo di circa 8 milioni di euro, rientra nel programma "Siti Stoccaggio Provvisori RSU e Discariche" finanziato con le risorse dell'Accordo di Coesione FSC 2021–2027. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Marcianise, via libera allo svuotamento del sito di Santa Veneranda: intervento da 8 milioni