Via libera al sito G3 e 4 milioni di investimenti

Il consiglio comunale di Sogliano al Rubicone ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028, garantendo l’assegnazione di 4 milioni di euro per il progetto G3. Questa decisione rappresenta un passo importante per lo sviluppo e la pianificazione del territorio, con un focus sulla gestione delle risorse e sugli investimenti futuri.

Il consiglio comunale di Sogliano al Rubicone ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Un passaggio centrale della programmazione 2026-2028 riguarda l’avvicendamento degli impianti della discarica comunale. E’ stato approvato il sito G3 nella discarica di Ginestreto. Dice la sindaca Tania Bocchini: "L’approvazione del G3 consente all’ente di programmare con responsabilità la riduzione progressiva dei conferimenti, garantendo una soluzione di continuità delle entrate che storicamente sostengono la spesa corrente". Un traguardo importante, per il quale la sindaca ringrazia il consiglio di amministrazione di Sogliano Ambiente spa, insieme ai tecnici e ai funzionari dell’azienda e del Comune, per il lavoro svolto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via libera al sito G3 e 4 milioni di investimenti Leggi anche: Te Connectivity, l'assessore Magnacca: "Garantiti investimenti per sito di San Salvo" Leggi anche: DAZN e ACE chiudono Photocall: stop al sito pirata con 26 milioni di visite in un anno Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Via libera al sito G3 e 4 milioni di investimenti. Via libera al sito G3 e 4 milioni di investimenti - Sogliano, approvato in consiglio comunale il bilancio di previsione 2026- msn.com

- Elena Linari: "Genitori, se vostra figlia vuole giocare a calcio lasciatela libera di sognare, di amare chi vuole" - L'articolo completo sul nostro sito #calciofemminileitaliano #calciofemminile - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.