Le nomine in Consiglio E sui Comuni montani Acquaroli mediatore

Le nomine in Consiglio sono state motivate dal bisogno di rafforzare il controllo sui enti regionali e le agenzie. Acquaroli ha svolto un ruolo di mediazione, cercando di conciliare le diverse istanze politiche. La scelta dei membri di enti e associazioni mira a consolidare il potere dei partiti della coalizione di centrodestra. La discussione si è concentrata anche sulle amministrazioni dei Comuni montani, che chiedono più attenzione da parte della Regione.

Nel Consiglio regionale di oggi l'elezione dei membri di cda e dei componenti di enti, associazioni e agenzie controllate dalla Regione: un delicato equilibrio di maggioranza, che serve a riaffermare il ruolo dei principali partiti della coalizione, ma è anche l'occasione per dare visibilità e soddisfazione ai cosiddetti "cespugli" del centrodestra. LE NOMINE. Nel segno della continuità l'Erdis (Ente regionale per il diritto allo stadio), dove Agnese Sacchi, vicina a Forza Italia e indicata dall'Università di Urbino, sarà confermata alla presidenza. Con lei faranno parte del cda Stefano Villamena (Università di Macerata), Marco D'Orazio (Politecnica delle Marche) e Sara Spuntarelli (Università di Camerino).

Marche, Acquaroli: "Dialogo per soluzione a comuni non classificati come montani"Acquaroli ha annunciato che il governo cerca un dialogo per risolvere il problema dei comuni non montani esclusi dalla nuova classificazione.

Erdis, Erap e Garante, le nomine in Consiglio. Sacchi e Giulianelli designati oggi, per Fagioli serve un passaggio in giunta
ANCONA La quadra per il pacchetto di nomine da piazzare nelle varie partecipate della Regione, la maggioranza l'ha già trovata sabato.

Martedì il Consiglio Regionale: seduta doppia a Palazzo Raffaello: prima la memoria delle foibe, poi le nomine negli enti regionali
L'assemblea marchigiana apre con la celebrazione istituzionale del Giorno del Ricordo, con gli elaborati delle scuole, poi passa alle nomine in organismi come ERDIS ed ERAP

