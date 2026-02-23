Marche Acquaroli | Dialogo per soluzione a comuni non classificati come montani
Acquaroli ha annunciato che il governo cerca un dialogo per risolvere il problema dei comuni non montani esclusi dalla nuova classificazione. La causa deriva dalla decisione di aggiornare le categorie territoriali, lasciando alcune comunità senza riconoscimenti specifici. Il presidente delle Marche sottolinea la volontà di trovare una soluzione concreta che coinvolga tutte le aree interessate. La questione rimane aperta mentre le parti si confrontano sulle prossime mosse.
“Sono felice che il ministro Calderoli sia andato in questa direzione, dall’altra parte c’è necessità di capire la soluzione per quelle comunità escluse da questa nuova classificazione. So cosa provano sindaci dei comuni esclusi in questi giorni, sta a noi cercare di dialogare per trovare una soluzione”. Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ad Ancona sui comuni esclusi dalla classificazione come montani. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
