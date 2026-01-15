Operazione della Polizia di Stato a Napoli e a Melito di Napoli | due arresti e sequestrate armi e circa 7 kg di droga

Nella giornata di oggi, la Polizia di Stato ha condotto un’operazione a Napoli e Melito di Napoli, che ha portato all’arresto di due persone e al sequestro di armi da guerra e circa 7 kg di droga. L’intervento rientra nelle attività di controllo volte a contrastare il traffico illecito e garantire la sicurezza sul territorio.

Sequestrate armi da guerra e ingenti quantitativi di droga: due arresti tra Napoli e Melito nell’ambito dei controlli della Polizia di Stato.. Nella giornata di ieri 13 gennaio 2026, nel circondario del Comune di Napoli e del Comune di Melito di Napoli (NA), personale della Polizia di Stato ha eseguito una serie di perquisizioni domiciliari nell’ambito di un’attività finalizzata alla ricerca di armi ed al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine Campania, delle Unità Cinofile Antidroga ed anti esplosivo e della Polizia Scientifica, hanno tratto in arresto due persone, di cui un 30enne napoletano per porto e detenzione abusiva di arma comune da sparo e da guerra e un 25enne, anch’egli napoletano, per porto abusivo di arma comune da sparo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Operazione della Polizia di Stato a Napoli e a Melito di Napoli: due arresti e sequestrate armi e circa 7 kg di droga Leggi anche: Operazione della polizia a Viterbo: sequestrate 8 armi da fuoco e circa un chilo di droga | VIDEO Leggi anche: Criminalità, operazione polizia in diverse città: 384 arresti e sequestrati circa 1.400 kg droga Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Napoli: sperona agente della Polizia Locale dopo un inseguimento, identificato e bloccato in 24 ore; Napoli e Melito, operazione della polizia: due arresti, armi da guerra e 7 kg di droga sequestrati; I fucili nel motore di un condizionatore e oltre cinque chili di droga in un box, due arresti della polizia; Napoli e Melito di Napoli, maxi operazione della Polizia di Stato: due arresti, armi da guerra e 7 kg di droga sequestrati. Napoli e Melito, operazione della polizia: due arresti, armi da guerra e 7 kg di droga sequestrati - Nella giornata di ieri 13 gennaio 2026, nel circondario del Comune di Napoli e del Comune di Melito di Napoli, personale della Polizia di Stato ha ... msn.com

Napoli e Melito, maxi sequestro di armi e droga: due arresti - Un ingente quantitativo di armi e sostanze stupefacenti, per un peso complessivo di circa sette chilogrammi, è stato sequestrato dalla Polizia di Stato nel corso di una vasta operazione. agro24.it

Napoli e Melito di Napoli, maxi operazione della Polizia di Stato: due arresti, armi da guerra e 7 kg di droga sequestrati - Operazione della Polizia di Stato tra Napoli e Melito di Napoli: arrestati due giovani, sequestrate armi da guerra e circa 7 kg di droga tra hashish, marijuana e cocaina. msn.com

Operazione della Polizia a Napoli e a Melito:due arresti e sequestrate armi e circa 7 kg di droga.

#QuesturaDiNapoli - Operazione della Polizia di Stato a #Napoli e #Melito due arresti,sequestrati armi e circa 7 kg di droga.* Paolo Fusco #Cronaca #Operazione #Sequestri #Armi #Droga #PoliziaDiStato #Melito #Arresti #OnTheRoad #NanoTV facebook

È scattata a Torino l’operazione “Riot”, condotta dalla Polizia di Stato sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Torino e della Procura per i Minorenni. L’intervento ha portato all’esecuzione di otto misure cautelari nei confronti di giovani ritenuti r x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.