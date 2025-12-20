Operazione della polizia a Viterbo | sequestrate 8 armi da fuoco e circa un chilo di droga | VIDEO
Un arsenale composto da otto armi da fuoco, quasi un chilo di stupefacenti pronto per lo smercio e migliaia di euro in contanti. È un bilancio che fotografa una realtà criminale attiva e pericolosa quello emerso dall'ultima operazione della polizia di stato a Viterbo. Gli uomini della squadra. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
