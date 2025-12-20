Un arsenale composto da otto armi da fuoco, quasi un chilo di stupefacenti pronto per lo smercio e migliaia di euro in contanti. È un bilancio che fotografa una realtà criminale attiva e pericolosa quello emerso dall'ultima operazione della polizia di stato a Viterbo. Gli uomini della squadra. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Operazione della polizia a Viterbo: sequestrate 8 armi da fuoco e circa un chilo di droga | VIDEO

Leggi anche: Pianura, blitz della Polizia: sequestrate armi, droga e un giubbotto antiproiettile

Leggi anche: Pianura, blitz della Polizia: sequestrate armi, droga e un giubbotto antiproiettile

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Figlia fa arrestare il padre 74enne a Viterbo, dopo la perquisizione domiciliare sequestrati fucili e pistola; Aggredisce la figlia, la polizia interviene e trova fucili e pistola illegali; Fabrica di Roma, scoperta e sequestrata una discarica abusiva; Blitz anti-bracconaggio nel parco Bracciano-Martignano: tre uomini nei guai.

Figlia fa arrestare il padre 74enne a Viterbo, dopo la perquisizione domiciliare sequestrati fucili e pistola - Arrestato un 74enne a Viterbo per detenzione abusiva di armi e indagato per maltrattamenti in famiglia. virgilio.it