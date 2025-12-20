Colpita nave guerra russa in Mar Caspio
10.10 I droni ucraini hanno colpito nel corso della notte una nave da guerra russa e un impianto di estrazione di petrolio gestito dalla Lukoil nel Mar Caspio. Lo scrivono i media di Kiev citando lo Stato maggiore. "La 22460 Okhotnik, che pattugliava un'area vicino a un'infrastruttura petrolifera e del gas, è stata colpita da diversi droni. Inoltre è stata colpita una piattaforma di perforazione nel giacimento petrolifero e del gas di Filanovsky, di proprietà della Lukoil", riferiscono i media ucraini. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
