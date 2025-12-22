Thailandia e Cambogia sul piede di guerra a causa della crisi militare sono stati sfollati quasi un milione di cittadini lungo il confine E Bangkok attacca | Tregua di Trump affrettata

La crisi militare tra Thailandia e Cambogia ha causato lo sfollamento di circa un milione di cittadini lungo il confine, con scontri ancora in corso. La situazione ha aggravato le tensioni tra i due paesi, mentre Bangkok critica la recente tregua proposta da Trump, ritenendola troppo affrettata. La regione si trova in una fase critica, con conseguenze umanitarie e politiche da monitorare attentamente.

Lungo il confine tra Thailandia e Cambogia, gli spari non si sono ancora spenti. In due settimane di combattimenti, carri armati, droni e artiglieria hanno trasformato interi villaggi in zone fantasma. Il bilancio umanitario è sempre più pesante: secondo Phnom Penh oltre 518mila persone sono state costrette a lasciare case e scuole per sfuggire ai bombardamenti thailandesi, mentre Bangkok parla di circa 400mila evacuati sul proprio territorio. Più di 200mila sfollati restano nei centri di accoglienza allestiti dalle autorità locali. Dalle autorità cambogiane arriva la denuncia di un nuovo bombardamento, che avrebbe ferito un cittadino cinese in un’area civile al confine. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Thailandia e Cambogia sul piede di guerra, a causa della crisi militare sono stati sfollati quasi un milione di cittadini lungo il confine. E Bangkok attacca: “Tregua di Trump affrettata” Leggi anche: Thailandia–Cambogia, tregua infranta: riprendono i bombardamenti lungo il confine Leggi anche: Thailandia-Cambogia, tregua infranta: riprendono i bombardamenti lungo il confine Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Thailandia-Cambogia, premier di Bangkok: Mai discusso con Trump di tregua; La Cambogia accusa la Thailandia: «Bombardamenti sul nostro territorio»; La Cambogia accusa la Thailandia: Bombardata la zona del casinò di Poipet. Scontri Thailandia-Cambogia, 500mila evacuati. Trump: “Telefonerò per fermare guerra" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Scontri Thailandia- tg24.sky.it

La guerra tra Cambogia e Thailandia è tornata prepotentemente: scontri, raid e accuse incrociate - Riprendono i combattimenti tra Cambogia e Tailandia: raid, bombardamenti e migliaia di sfollati lungo il confine ... panorama.it

Cambogia-Thailandia, la guerra di confine si infiamma ancora - Negli ultimi giorni la situazione è precipitata: artiglieria e razzi si sono alternati da una parte e dall’altra, mentre le autorità ... huffingtonpost.it

Cambogia-Thailandia, ancora scontri: 500mila sfollati Non si arrestano gli scontri lungo il confine tra Cambogia e Thailandia, ricominciati la prima settimana di dicembre a due mesi dalla pace annunciata da Trump a Kuala Lumpur. Secondo il ministero dell’int - facebook.com facebook

#TG2000 - #Thailandia e #Cambogia, combattimenti senza fine. L’appello dei vescovi #15dicembre #Cambodia #CambodiaThailand #esteri #NEWS #TV2000 @tg2000it @UCSCEI x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.