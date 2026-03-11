La campagna referendaria si fa più intensa con gli incontri pubblici dei sostenitori del “Sì” e del “No”. Manzione partecipa a un evento per il fronte del “No”, mentre Pera tiene una lectio magistralis a favore del “Sì”. Gli appuntamenti si moltiplicano e coinvolgono diversi rappresentanti dei due schieramenti, evidenziando un'accelerazione nelle attività di sensibilizzazione e confronto pubblico.

Entra sempre più nel vivo la campagna referendaria e si intensificano gli appuntamenti dei due fronti: favorevoli e contrari alla riforma della Giustizia. Oggi alle 15 l' Ordine degli avvocati di Lucca organizza l'iniziativa bipartisan "Analisi pluralista per una scelta informata e responsabile", che per il grande numero di adesioni già annunciate viene spostata dal cinema Centrale al cinema Moderno. A sostegno delle ragioni del "Sì" ci saranno l'Avv. Prof. Francesco Paolo Luiso già Ordinario di Diritto Processuale Civile all'Università di Pisa e l'Avv. Prof. Enrico Marzaduri già Ordinario di Diritto Processuale Penale all'Università di Pisa. A sostegno delle ragioni del "No" il dottor Gerardo Boragine Magistrato e Presidente del Tribunale di Lucca e il Prof.

Manzione in campo per il "No". Pera, lectio magistralis per il "Sì"

