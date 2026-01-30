Presentazione Rapporto italiadecide lectio magistralis di Brunetta
Mercoledì mattina a Montecitorio si tiene la presentazione del Rapporto 2025 di italiadecide. All’appuntamento interviene anche Brunetta, che tiene una lectio magistralis davanti ai membri dei Gruppi parlamentari. La sala si riempie di politici e addetti ai lavori, tutti pronti a ascoltare i dati e le analisi sul ruolo di cultura e territori nel futuro del Paese.
ROMA – Mercoledì 4 febbraio, alle ore 11, presso l’aula dei Gruppi parlamentari di Montecitorio si svolge la presentazione del Rapporto 2025 di italiadecide “La cultura e i territori. Valori, modelli e strumenti per lo sviluppo delle aree interne”. Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Introduce Anna Finocchiaro, presidente di italiadecide. Presenta il Rapporto Daniela Viglione, direttrice scientifica italiadecide. Lectio Magistralis di Renato Brunetta (foto), presidente del Cnel. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Approfondimenti su italiadicide rapporto
Sette gennaio con Augias. Terrà una lectio magistralis
'No ai botti', lectio magistralis degli artificieri dell'Arma a scuola
Gli artificieri dell’Arma hanno tenuto una lectio magistralis presso l’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di Recale, sensibilizzando studenti e insegnanti sull’importanza della prevenzione e della sicurezza.
Ultime notizie su italiadicide rapporto
Presentazione Rapporto italiadecide, lectio magistralis di BrunettaROMA - Mercoledì 4 febbraio, alle ore 11, presso l’aula dei Gruppi parlamentari di Montecitorio si svolge la presentazione del Rapporto 2025 di ... lopinionista.it
Rapporto di Sostenibilità del Polo Industriale Martedì la presentazione - facebook.com facebook
Presentazione del XXIV Rapporto annuale INPS in @Confindustria. youtu.be/ueFqSkQEDfYsi… Inps Comunica x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.