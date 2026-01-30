Presentazione Rapporto italiadecide lectio magistralis di Brunetta

Mercoledì mattina a Montecitorio si tiene la presentazione del Rapporto 2025 di italiadecide. All’appuntamento interviene anche Brunetta, che tiene una lectio magistralis davanti ai membri dei Gruppi parlamentari. La sala si riempie di politici e addetti ai lavori, tutti pronti a ascoltare i dati e le analisi sul ruolo di cultura e territori nel futuro del Paese.

ROMA – Mercoledì 4 febbraio, alle ore 11, presso l'aula dei Gruppi parlamentari di Montecitorio si svolge la presentazione del Rapporto 2025 di italiadecide "La cultura e i territori. Valori, modelli e strumenti per lo sviluppo delle aree interne". Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Introduce Anna Finocchiaro, presidente di italiadecide. Presenta il Rapporto Daniela Viglione, direttrice scientifica italiadecide. Lectio Magistralis di Renato Brunetta (foto), presidente del Cnel. L'appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv.

