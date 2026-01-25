Perugia ordigno inesploso vicino alla ciclopedonale Ponte Felcino-Villa Pitignano | scatta la chiusura del percorso

A Ponte Felcino, nei pressi della ciclopedonale, è stato rinvenuto un ordigno inesploso risalente alla seconda guerra mondiale. Per motivi di sicurezza, il percorso è stato temporaneamente chiuso. L’intervento delle autorità ha garantito la messa in sicurezza dell’area, evitando rischi per i cittadini. La zona resterà chiusa fino a ulteriori accertamenti e bonifiche.

Il ritrovamento nei pressi della Torre della Catasta. Il Comune ha emesso un'ordinanza per interdire l'area in attesa degli artificieri Un proiettile di artiglieria della seconda guerra mondiale è stato rinvenuto, ieri sabato 24 gennaio, nei pressi del percorso ciclopedonale a Ponte Felcino. L’ordinanza consente inoltre l’utilizzo temporaneo dell’area esclusivamente agli addetti ai lavori incaricati dell’intervento.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

