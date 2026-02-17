Anno record per il verde pubblico | oltre 800 nuove piante e 61mila euro investiti in manutenzione

A Camposampiero, le recenti potature su molte alberature sono state causate dall'aumento delle temperature estive e dalla necessità di prevenire rischi per i cittadini. L’amministrazione comunale sta completando gli interventi di alleggerimento e potatura su decine di alberi in varie zone della città, dopo aver investito 61mila euro in lavori di manutenzione. Nel frattempo, il settore verde pubblico ha raggiunto un record: sono state piantate più di 800 nuove piante, contribuendo a rendere il paesaggio più verde e rinnovato.

A Camposampiero nel frattempo sono in fase conclusiva gli interventi di potatura e alleggerimento su numerose alberature in diverse aree del territorio comunale Sono in fase conclusiva gli interventi di potatura e alleggerimento su numerose alberature in diverse aree del territorio comunale di Camposampiero. «Da sempre - spiega l'assessore alle politiche ambientali Carlo Gonzo - questa amministrazione diretta dal sindaco Katia Maccarone è attenta alla stabilità e alla sicurezza del patrimonio verde pubblico. L'importo complessivo dell'operazione attuale, ammonta a 40mila euro». All'inizio di marzo la ditta incaricata procederà con la rimozione della staccionata lungo via Martiri delle Foibe, ormai ammalorata.