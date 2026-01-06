Paura in mattinata | un operaio resta ferito alla mano durante i lavori in un b&b

Stamattina a Otranto, un operaio è rimasto ferito alla mano durante lavori di manutenzione presso un bed and breakfast in strada Vecchia Borgagne. L’incidente, fortunatamente non grave, ha richiesto l’intervento dei soccorsi. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno valutando le cause dell’incidente.

OTRANTO – Un operaio resta ferito durante dei lavori di manutenzione. Un incidente sul lavoro, fortunatamente non particolarmente grave, si è verificato nella mattinata di oggi a Otranto, nei pressi di una struttura ricettiva in strada Vecchia Borgagne.Un 64enne nato in Germania e residente nel.

