Viene trascinato dagli ingranaggi operaio muore nel Veronese

Un operaio di 32 anni straniero ha perso la vita questa mattina a Isola della Scala, in provincia di Verona, dopo essere stato coinvolto negli ingranaggi di una macchina. La causa dell’incidente sembra essere un malfunzionamento che ha portato l’uomo a essere trascinato. L’azienda, specializzata nell’allevamento avicolo, ha immediatamente chiamato i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le verifiche per ricostruire con precisione quanto accaduto. La scena rimane sotto osservazione.

(Adnkronos) – Un operaio di 32 anni straniero è morto oggi verso mezzogiorno in un'azienda avicola di Isola della Scala, in provincia di Verona. L'uomo è rimasto schiacciato dal macchinario sul quale stava lavorando. Dalle prime informazioni pare che gli abiti dell'uomo si siano incastrati negli ingranaggi del macchinario che l'avrebbero trascinato nell'apparecchio ma non