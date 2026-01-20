La Municipale di Riccione Coriano e Misano chiude il 2025 con un incremento del 33% dei reati contrastati

Nel 2025, le forze di polizia municipale di Riccione, Coriano e Misano hanno registrato un aumento del 33% nei reati contrastati. Un anno dedicato a un presidio continuo del territorio, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini attraverso un'attività costante e capillare nelle aree di competenza.

Un anno vissuto costantemente “sulla strada”, con l’obiettivo prioritario di garantire la sicurezza dei cittadini attraverso un presidio capillare e instancabile del territorio. In occasione delle celebrazioni per San Sebastiano, patrono della Polizia locale, il Corpo intercomunale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano presenta il bilancio di un 2025 caratterizzato da un impegno senza precedenti.Il cuore dell'attività dell'anno appena concluso è stato il monitoraggio diretto e concreto della città: una presenza costante che ha permesso non solo di contrastare il degrado urbano e l’illegalità diffusa, ma di intervenire con tempestività chirurgica nelle emergenze.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Promozione. Il Riccione strapazza la capolista MisanoNel calcio regionale, Riccione ottiene una vittoria significativa contro la capolista Misano con il punteggio di 5-0.

Turismo a Misano, il sindaco: "Cresciamo su tutti i mercati, primo posto per incremento provinciale"Misano Adriatico si conferma una meta in forte crescita, attirando sempre più visitatori da diversi mercati.

