Muoversi con i mezzi a Favara non sarà più lo stesso | così cambieranno i trasporti pubblici a Favara

Il Comune di Favara ha introdotto importanti aggiornamenti nel servizio di trasporto pubblico locale. Queste modifiche mirano a migliorare la mobilità urbana, considerando il trasporto come un diritto sociale e un elemento di equità. La rinnovata organizzazione dei mezzi mira a garantire un accesso più efficiente e sostenibile ai servizi di trasporto, contribuendo a una mobilità più inclusiva per tutti i cittadini.

La mobilità assunta come diritto sociale e leva di equità. È su questa impostazione che l’amministrazione comunale di comune di Favara ha costruito le migliorie al servizio di trasporto pubblico locale urbano, presentate come parte di una scelta politica orientata all’accesso ai servizi, alla. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

