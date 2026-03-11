Manduria crollo di un casolare di campagna | morto 76emne Stamattina

Stamattina a Manduria un casolare di campagna è crollato, provocando la morte di un uomo di 76 anni. I soccorsi sono intervenuti immediatamente sul posto, ma non sono riusciti a salvare la vita dell’uomo. La zona è stata messa sotto sequestro mentre le autorità avviano le indagini per chiarire le cause del crollo. La notizia è stata confermata dai soccorritori e dalle forze dell’ordine.

Stamattina a Manduria un casolare di campagna è crollato, provocando la morte di un uomo di 76 anni. I soccorsi sono intervenuti immediatamente sul posto, ma non sono riusciti a salvare la vita dell'uomo. La zona è stata messa sotto sequestro mentre le autorità avviano le indagini per chiarire le cause del crollo. La notizia è stata confermata dai soccorritori e dalle forze dell'ordine.

Crollo a Manduria: muore proprietario di 76 anni
Nelle campagne di Manduria, un cedimento strutturale ha causato la morte di un uomo di 76 anni proprietario del terreno.

Crollo nelle campagne di Manduria, muore un uomo di 76 anni
Tragedia nelle campagne di Manduria, dove un uomo di 76 anni ha perso la vita in seguito al crollo di un fabbricato rurale.

Crolla un rudere nelle campagne, morto un 76enne
La vittima è Leonardo Fanuli. Il crollo è avvenuto all'interno di un terreno agricolo. Sul posto il personale del 118 che ha constatato il decesso e la polizia locale.

Cede un fabbricato in campagna, uomo morto sotto le macerie
Un 76enne di Manduria ha perso la vita nelle campagne del territorio dopo il cedimento di un fabbricato rurale situato all'interno di un terreno di sua proprietà.

Manduria, crolla un casolare nelle campagne: 76enne muore sotto le macerie
Grave episodio nella mattinata di mercoledì 11 marzo a Manduria (Taranto), dove il crollo improvviso di un edificio alla periferia della città messapica è costato la vita a un uomo.