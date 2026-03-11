Crollo nelle campagne di Manduria muore un uomo di 76 anni

Un uomo di 76 anni è morto nelle campagne di Manduria a causa del crollo di un fabbricato rurale situato nel suo terreno. L’incidente si è verificato in un’area di sua proprietà, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Tarantini Time Quotidiano Tragedia nelle campagne di Manduria, dove un uomo di 76 anni ha perso la vita in seguito al crollo di un fabbricato rurale situato all'interno di un terreno di sua proprietà. Lo riporta il Quotidiano di Puglia. L'allarme è scattato nelle scorse ore e sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118 provenienti dalla postazione di Torricella. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare: il personale medico ha potuto soltanto constatarne il decesso. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Manduria, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell'area interessata dal cedimento strutturale.