Crollo a Manduria | muore proprietario di 76 anni

Un cedimento strutturale nelle campagne di Manduria ha provocato il crollo di un edificio e la morte di un uomo di 76 anni, proprietario del terreno. L’incidente si è verificato questa mattina, e sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno constatato il decesso dell’uomo. La zona è stata messa sotto sequestro mentre vengono avviate le verifiche tecniche.

Nelle campagne di Manduria, un cedimento strutturale ha causato la morte di un uomo di 76 anni proprietario del terreno. L’incidente si è verificato in un fabbricato rurale dove il decesso è stato constatato dai sanitari dopo l’intervento dei soccorsi. La tragedia ha coinvolto direttamente l’uomo deceduto, mentre sul luogo dell’accaduto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118 provenienti dalla postazione di Torricella e i vigili del fuoco del distaccamento di Manduria. Gli agenti del commissariato locale hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica esatta del crollo. La dinamica dell’incidente e l’intervento delle forze di soccorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crollo a Manduria: muore proprietario di 76 anni Articoli correlati Crollo nelle campagne di Manduria, muore un uomo di 76 anniTarantini Time QuotidianoTragedia nelle campagne di Manduria, dove un uomo di 76 anni ha perso la vita in seguito al crollo di un fabbricato rurale... Scontro auto-pedone a Casalgrande, muore pensionato di 76 anniCasalgrande (Reggio Emilia), 24 dicembre 2025 – Gravissimo incidente stradale nella serata di mercoledì sulla Provinciale 51, che in quel tratto...