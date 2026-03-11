Manager aziendale costretta dal capo a servire il caffè alle riunioni perché donna

Una manager aziendale è stata obbligata dal suo capo a servire il caffè durante le riunioni, con la motivazione che, essendo donna, quel compito le spettava. La donna si è trovata a dover eseguire questa mansione quotidianamente, mentre gli altri partecipanti si limitavano a prendere posto. La richiesta è stata reiterata più volte, creando una situazione di disparità all’interno del team.

Alle riunioni aziendali era lei a dover preparare il caffè per tutti. O almeno questo era ciò che le imponeva il suo capo, sostenendo che fosse compito suo «in quanto donna». E’ uno degli episodi che emergono nella sentenza con cui il Tribunale del lavoro di Treviso ha annullato il licenziamento di una manager della Keyline di Conegliano, lasciata a casa nel luglio del 2024 mentre era incinta. La giudice Maddalena Saturni, infatti, ha riconosciuto un «danno da discriminazione» commesso dai titolari dell’azienda e suoi familiari, disponendo a favore della professionista un risarcimento da 50mila euro. «Tu non ti meriti la dirigenza e la posizione da Group Sales Manager - le diceva il suo superiore -, io avrei bisogno di un uomo e per di più con esperienza». 🔗 Leggi su Feedpress.me

