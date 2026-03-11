Fai il caffè per l’ufficio e servilo sei donna Manager incinta risarcita con 50mila euro | Discriminazione

Una manager incinta di Conegliano ha ricevuto un risarcimento di 50mila euro dopo aver denunciato di essere stata obbligata a servire il caffè durante le riunioni perché donna. L’episodio si è verificato in un’azienda della zona, dove la donna ha raccontato di aver subito discriminazioni sul luogo di lavoro legate al suo genere e alla gravidanza. La vicenda ha portato alla condanna per comportamenti discriminatori.

Conegliano (Treviso) – Costretta a servire il caffè durante le riunioni "perché donna", e licenziata mentre era in gravidanza, una dirigente di un'azienda trevigiana è stata reintegrata dal giudice del lavoro di Treviso, Maddalena Saturni, che ha inoltre condannato l'azienda, la Keyline di Conegliano (Treviso), a risarcirla per "danno da discriminazione" con 50mila euro. Lo scrive oggi il Corriere del Veneto. Giovane mamma licenziata e non riassunta per un errore del Caf. Ma l’azienda non la reintegra: “Rifiuta qualsiasi trattativa” In particolare, il giudice ha riconosciuto la violazione dell'articolo 54 del decreto legislativo 151 del 2001 in cui la lavoratrice deve ritenersi protetta da iniziative di licenziamento dall'inizio di una gravidanza fino al compimento di un anno di età del nuovo nato, condizione nella quale si trovava. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

