Il Tribunale di Nocera Inferiore ha deciso di ridurre la pena per un caso di violenza domestica, passando da dieci anni di reclusione a nove mesi con sospensione condizionale. La sentenza è stata emessa nel corso di un procedimento giudiziario che ha coinvolto l’imputato, reo di aver commesso atti di maltrattamento all’interno dell’ambiente familiare. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle scorse ore.

Il Tribunale di Nocera Inferiore ha emesso una sentenza che riduce drasticamente la pena per un caso di violenza domestica, trasformando un’ipotesi di dieci anni di reclusione in nove mesi con sospensione condizionale. La decisione, presa oggi 11 marzo 2026, segna un punto di svolta nella gestione giudiziaria dei conflitti familiari, dove l’assenza di prove concrete sull’abitudine ha portato alla riqualificazione del reato. La sentenza riguarda un imputato inizialmente accusato di maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni personali, due capi d’imputazione che avrebbero potuto portare a una condanna massima decennale. Il collegio giudicante ha però accolto le argomentazioni della difesa, ritenendo non provato il carattere abituale necessario per configurare il reato più grave previsto dall’articolo 572 del codice penale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maltrattamenti: da 10 anni a 9 mesi sospesi

