Ancona maltrattamenti | 3 anni e 2 mesi per lui finisce l’incubo

Un uomo di Ancona riceve una condanna di tre anni e due mesi di carcere per aver commesso maltrattamenti in famiglia, un episodio che ha portato alla luce la brutalità nascosta tra le mura domestiche. Le indagini hanno rivelato episodi di violenza ripetuta, spesso silenziata dalla vittima per paura. La sentenza si aggiunge a un quadro di crescente attenzione sul fenomeno, che coinvolge molte famiglie della zona. La vicenda evidenzia la complessità di affrontare questi comportamenti.

Ancona, la violenza nascosta dietro le mura domestiche: tre anni e due mesi al marito condannato. Un uomo di Ancona è stato condannato a tre anni e due mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia, un caso che ha gettato una luce spietata sulla violenza domestica e sulle difficoltà che spesso le vittime incontrano nel denunciare. La sentenza, emessa dal collegio penale di Ancona, arriva dopo un’indagine complessa e una testimonianza coraggiosa da parte della compagna, una donna di origine straniera di 40 anni. La vicenda, protrattasi per cinque anni, ha la donna subire ripetute violenze fisiche e verbali all’interno della loro abitazione a Monte San Vito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

