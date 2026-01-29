Dopo oltre due anni senza un Garante per i diritti delle persone con disabilità, il Comune di Pesaro ha deciso di intervenire. Dopo le polemiche sollevate dal centrodestra, l’amministrazione ha annunciato di aver rifatto il regolamento e di aver avviato le procedure per nominare questa figura fondamentale. La situazione ha tenuto banco nelle ultime settimane, con i cittadini che chiedevano risposte e l’amministrazione che ora promette di rimettere in piedi il servizio.

"Pesaro è senza un Garante per i diritti della persona con disabilità da ben 633 giorni" tuonava una settimana fa il centrodestra consigliare per rimarcare l’inerzia dell’amministrazione comunale riguardo a una figura considerata importante perché al servizio dei cittadini più deboli. E’ di ieri invece l’annuncio del sindaco Andrea Biancani, il quale ha spianato la strada e dettato i tempi: "Abbiamo avviato le procedure per la nomina del nuovo garante per le persone con disabilità e aggiornato il Regolamento – ha osservato in una nota ufficiale il primo cittadino con al fianco l’assessore con delega ai servizi sociali, Luca Pandolfi –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Garante dei disabili. Dopo le polemiche il Comune si muove: "Rifatto il regolamento"

