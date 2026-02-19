L’aeroporto di Milano Malpensa chiude per metà dal 16 marzo al 9 maggio | voli dirottati su Linate ecco quali

L’aeroporto di Milano Malpensa chiude dal 16 marzo al 9 maggio, causando disagi ai viaggiatori. Durante i lavori, tutti i voli saranno dirottati su Linate. La chiusura temporanea riguarda le principali piste e i terminal, per permettere lavori di manutenzione e ampliamento. Molti passeggeri si trovano a dover riprogrammare i loro spostamenti all’ultimo minuto. La decisione si inserisce in un piano di rinnovamento che mira a migliorare i servizi e la capacità dello scalo. Gli utenti devono consultare le nuove rotte prima di partire.

Sipario calato sui Giochi Olimpici e Paralimpici invernali, per gli aeroporti milanesi è tempo di avviare i cantieri strutturali a lungo attesi. La data cerchiata in rosso sul calendario è lunedì 16 marzo 2026, il giorno immediatamente successivo alla cerimonia di chiusura della rassegna paralimpica. Da quel momento, lo scalo di Milano Malpensa avvierà un massiccio piano di ammodernamento che comporterà la chiusura di una delle sue due pist e, interdetta a decolli e atterraggi fino al 9 maggio. I voli dirottati a Linate. L’hub del Varesotto non chiuderà i battenti e resterà operativo per tutta la durata dei lavori, ma subirà un’inevitabile riduzione della capacità complessiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

